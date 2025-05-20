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    Финляндия оказалась сильнее словаков на ЧМ-2025

    Словакия — Финляндия: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Словакии Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии обыграла команду Словакии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2025 — 2:1.

    Эмиль Лярми (Финляндия) и Самуэль Такач (Словакия)
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    Эмиль Лярми (Финляндия) и Самуэль Такач (Словакия)

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Пуйстола и Валттери Мереля на 6-й и 39-й минутах соответственно.

    Словаки смогли забросить единственную шайбу в большинстве на 55-й минуте благодаря точному броску Роберта Лантоши.

    Чемпионат мира. Группа А
    Словакия — Финляндия — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы Пуйстола — 3 (Саариярви, Пярссинен), 5:18 — 0:1. Мереля — 1 (Ярвинен, Риссанен), 38:17 — 0:2. Лантоши — 1 (бол., Регенда, Сукель), 54:42 — 1:2Вратари Главай (58:23) — ЛармиШтраф 8 — 6Броски 30 (12+6+12) — 24 (8+10+6)

    Финляндия поднимается на текущее 2-е место в турнирной таблице группы А с 16 очками. Столько же у сборной Канады, которая проведет свой матч позже.

    Словакия с 7 очками занимает 6-е место в группе и покидает турнир.

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