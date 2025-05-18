Последний матч команд между собой: США — Казахстан 10:1. Как сложится игра в этот раз?
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1.93.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Казахстан:
- Ничья:
- США:
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