Кросби — о рекорде Овечкина: Это было круто — для него, для его команды и для всей лиги

Нападающийи сборнойвысказался о достижениях форвардав нынешнем сезоне НХЛ.

«У "Вашингтона" были высокие ожидания в этом году после регулярного сезона, так что, думаю, для них это немного разочаровывающе.

Но с таким сезоном, какой был у Овечкина, и с тем, чего он добился, это было круто — для него, для его команды, для всей лиги и всех, кто стал частью этого. Такое выпадает нечасто», — цитирует Кросби Russian Machine Never Breaks.

Напомним, что в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги.