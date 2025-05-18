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    Кросби — о рекорде Овечкина: Это было круто — для него, для его команды и для всей лиги

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    Нападающий «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби высказался о достижениях форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «У "Вашингтона" были высокие ожидания в этом году после регулярного сезона, так что, думаю, для них это немного разочаровывающе.

    Но с таким сезоном, какой был у Овечкина, и с тем, чего он добился, это было круто — для него, для его команды, для всей лиги и всех, кто стал частью этого. Такое выпадает нечасто», — цитирует Кросби Russian Machine Never Breaks.

    Напомним, что в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги.

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