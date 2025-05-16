Вице-комиссионер НХЛ прокомментировал вылет Овечкина во втором раунде плей-офф

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
«Кэпиталз и Овечкин провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмёрку лучших команд в плей-офф — нелёгкий подвиг, — приводит слова Дэйли "Чемпионат".
"Вашингтон" завершил регулярный чемпионат с лучшим результатом в Восточной конференции: 51 победа, 22 поражения и 9 ничьих, 111 очков и первое место в дивизионе и конференции.
В плей-офф команда прошла первый раунд, но уступила "Каролине Харрикейнз" во втором раунде в серии 1-4, проиграв решающий пятый матч со счётом 1:3.