Вице-комиссионер НХЛ прокомментировал вылет Овечкина во втором раунде плей-офф

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высоко оценил сезон, несмотря на вылет команды во втором раунде Кубка Стэнли.

«Кэпиталз и Овечкин провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмёрку лучших команд в плей-офф — нелёгкий подвиг, — приводит слова Дэйли "Чемпионат".

"Вашингтон" завершил регулярный чемпионат с лучшим результатом в Восточной конференции: 51 победа, 22 поражения и 9 ничьих, 111 очков и первое место в дивизионе и конференции.

В плей-офф команда прошла первый раунд, но уступила "Каролине Харрикейнз" во втором раунде в серии 1-4, проиграв решающий пятый матч со счётом 1:3.