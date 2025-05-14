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    Михайлов назвал своего фаворита за «Золотую клюшку»

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    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением по поводу фаворита «Золотой клюшки», которую вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата.

    Борис Михайлов
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    Борис Михайлов

    «И Ливо, и Шабанов, и Галимов достойны "Золотой клюшки". В плей‑офф Джош совсем не играл, была травма. Я бы выбрал Шабанова из "Трактора", потому что он много забивает», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

    По итогам текущего сезона на награду претендуют нападающие Артем Галимов из «Ак Барса», Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора». Обладатель приза станет известен 29 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ.

    В прошлом сезоне победителем премии стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев.

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