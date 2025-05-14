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    Швеция разгромила Латвию на чемпионате мира

    Латвия — Швеция: счет матча 0:6, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Швеции Сборная Латвии
    В матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира сборная Швеци и разгромила команду Латвии со счетом 6:0.

    сборная Швеции
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    сборная Швеции

    Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Раймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанежад и Элиас Линдхольм стали авторами точными бросков в этой игре.

    ЧМ. 4-й тур
    Латвия — Швеция — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
    Голы: Андерссон — 1 (Линдхольм), 30:15 — 0:1. Бенгтссон — 1 (Веннберг, Бродин), 30:27 — 0:2. Раймонд — 1 (Л. Карлссон, Лундестрем), 40:36 — 0:3. Ларссон — 1 (Фреден, Л. Карлссон), 48:32 — 0:4. Зибанежад — 4 (Веннберг, Бродин), 50:46 — 0:5. Линдхольм — 2 (бол., Фреден, Раймонд), 58:49 — 0:6Вратари: Гудлевскис — ЭрссонШтраф: 10 — 4Броски: 20 (6+8+6) — 27 (8+8+11)

    Швеция с 12 очками лидирует в группе A. Латвия (6 баллов) — четвертая.

    В следующих матчах Швеция 16 мая сыграет со Словенией, а Латвия на следующий день сразится с Финляндией.

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