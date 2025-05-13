Шабанов: «Лакросс» в финале? Так получилось

Нападающийподвели итоги первого матча финала Кубка Гагарина против(2:1).

«Хорошо, что удалось забить. Выполнили задание, получилось забросить. Ни для кого не секрет, что мы к каждому сопернику готовимся, делаем свои заметки, подмечаем определенные моменты. Что касается второй шайбы… Получилась контратака, сыграли через пас, забили гол. Думаю, все всё прекрасно видели, даже описывать нечего. Первая игра, безусловно, очень важна, но мы готовимся дальше, надо выиграть четыре.

Как решился на "лакросс" в финале? Не сказал бы, что это была какая‑то вынужденная мера. Так получилось: пришло в голову, попробовал.

Ожидал ли силовой от Радулова? Наверное, нет», — цитирует Шабанова «Матч ТВ».

Следующий матч пройдет 15 мая в Ярославле. Счет в серии — 1:0 в пользу «Трактора».