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    НХЛ. «Вашингтон» уступил «Каролине», «Эдмонтон» победил «Вегас»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс
    «Вашингтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ проиграл «Каролине» со счетом 2:5.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    У «Кэпиталз» голы забили Джейкоб Чикран и Александр Овечкин, в составе «Харрикейнз» шайбу забросил Андрей Свечников, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины». Пятый матч состоится 16 мая и начнется в 2:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции
    «Каролина» — «Вашингтон» — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
    Голы: Гостисбеер — 3 (Котканиеми, Робинсон), 10:24 — 1:0. Джарвис — 3 (Ахо, Орлов), 21:05 — 2:0. Чикран — 3 (Рой, Дюбуа), 45:18 — 2:1. Холл — 2 (Рословик, Уокер), 48:24 — 3:1. Овечкин — 5 (бол., Строум, Чикран), 52:14 — 3:2. Уокер — 1 (Холл), 56:45 — 4:2. Свечников — 7 (п.в., Мартинук, Стаал), 57:39 — 5:2Вратари: Андерсен — Томпсон (57:20 — 57:39)Штраф: 12 — 8Броски: 37 (13+12+12) — 21 (8+7+6)

    «Каролина» — «Вашингтон» — 5:2

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Эдмонтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ одолел «Вегас» со счетом 3:0.

    Дублем отметился Адам Хенрик. 2 (1+1) очка набрал Эвандер Кейн.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Эдмонтона». Пятый матч состоится 15 мая и начнется в 4:30 мск.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Хенрик — 2 (К. Браун), 1:27 — 1:0. Хенрик — 3 (Хаймэн, Кейн), 13:03 — 2:0. Кейн — 4 (Макдэвид, Бушар), 27:38 — 3:0Вратари: С. Скиннер — Хилл (55:14 — 56:27, 56:54)Штраф: 13 — 11Броски: 32 (15+10+7) — 24 (5+7+12)

    «Эдмонтон» — «Вегас» — 3:0

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