Германия одержала победу над Норвегией в матче группового этапа ЧМ

оказалась сильнее(5:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

В составе немцев отличились Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс.

У Норвегии шайбы забросили Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд.

Чемпионат мира. Группа В Норвегия — Германия — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) Голы: Элиз — 1 (Штюцле, Михаелис), 4:51 — 0:1. Михаелис — 1 (мен., Элиз, Вагнер), 16:10 — 0:2. Мартинсен — 1 (бол., Брандсег-Нигар, Йоханнесен), 19:50 — 1:2. Стаховяк — 2 (Кахун), 24:56 — 1:3. Замански — 2 (Райхель, Кельбле), 26:46 — 1:4. Берглунд — 1 (Сальстен, Бакке Ольсен), 47:07 — 2:4. Тиффельс — 2 (бол., п.в., Кахун, Штюцле), 59:43 — 2:5Вратари: Арнтцен (58:25 — 59:43) — ГрубауэрБроски: 31 (9+9+13) — 30 (10+14+6)Штраф: 12 — 8

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе В с 9-ю очками в активе. Норвегия — на 6-й позиции без набранных баллов.