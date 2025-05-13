3-й периодЛокомотив — Трактор 1:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Германия одержала победу над Норвегией в матче группового этапа ЧМ

    Норвегия — Германия: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Норвегии Сборная Германии
    Германия оказалась сильнее Норвегии (5:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2025-го года.

    Сборная Германии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Германии

    В составе немцев отличились Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс.

    У Норвегии шайбы забросили Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд.

    Чемпионат мира. Группа В
    Норвегия — Германия — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
    Голы: Элиз — 1 (Штюцле, Михаелис), 4:51 — 0:1. Михаелис — 1 (мен., Элиз, Вагнер), 16:10 — 0:2. Мартинсен — 1 (бол., Брандсег-Нигар, Йоханнесен), 19:50 — 1:2. Стаховяк — 2 (Кахун), 24:56 — 1:3. Замански — 2 (Райхель, Кельбле), 26:46 — 1:4. Берглунд — 1 (Сальстен, Бакке Ольсен), 47:07 — 2:4. Тиффельс — 2 (бол., п.в., Кахун, Штюцле), 59:43 — 2:5Вратари: Арнтцен (58:25 — 59:43) — ГрубауэрБроски: 31 (9+9+13) — 30 (10+14+6)Штраф: 12 — 8

    После этого матча Германия занимает 1-е место в группе В с 9-ю очками в активе. Норвегия — на 6-й позиции без набранных баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оформит ли «Жирона» спасение в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Казахстан добьется второй победы на турнире
  • Казахстан — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Севильцы начнут без раскачки
  • «Севилья» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Казахстан — Венгрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кукушкин — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  4.84
  • Экспресс дня 14 мая
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие