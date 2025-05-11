Словакия уверенно обыграла сборную Словению и добыла первую победу на Чемпионате мира

Сборнаяодержала первую победу на чемпионате мира, обыграв командув матче группового этапа со счётом 3:1.

Словакия активно начала встречу и уже в первом периоде создала комфортное преимущество. На 9-й минуте Себастьян Цедерле открыл счёт после передачи Сикоры. Спустя минуту Павол Регенда удвоил преимущество своей команды, реализовав момент с паса Княжко и Грмана — 2:0.

Во втором периоде хозяева довели счет до разгрома. Михал Криштоф на 32-й минуте забил очередную шайбу. Но сборная Словении смогла размочить матч. На 47-й минуте отличился Кен Ограеншек с передачи Саболича и Мацуха.

Чемпионат мира. Группа A Словакия — Словения — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Голы: Чедерле — 1 (Сикора), 8:20 — 1:0. Регенда — 1 (Княжко, Грман), 9:26 — 2:0. Криштоф — 1 (бол., Лантоши, Мудрак), 31:12 — 3:0. Ограеншек — 1 (бол., Саболич, Мацуг), 46:29 — 3:1Вратари: Главай — Пинтарич (58:48 — 59:02, 59:09)Штраф: 10 — 10Броски: 39 (12+22+5) — 18 (3+5+10)

После этой победы Словакия набирает первые очки в группе A и сохраняет шансы на выход в плей-офф. Словения, потерпев второе поражение подряд, остаётся в нижней части турнирной таблицы и рискует вылететь в дивизион A.