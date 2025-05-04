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    Василевский высказался о вылете «Тампы» из Кубка Стэнли

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    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отреагировал на вылет из Кубка Стэнли. Клуб в первом раунде плей-офф НХЛ — 2025 проиграли «Флориде Пантерз» (1-4).

    Андрей Василевский
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    Андрей Василевский

    «Когда ты выходишь на старт серии дома и сразу получаешь шесть шайб в свои ворота… Какое у нас вообще соотношение домашних побед и поражений за последние 10 матчей? Кажется, выиграли всего один или два?

    Мне искренне жаль наших болельщиков — они заслуживают намного большего. Со временем все уляжется. Были ожидания, но мы их не оправдали.

    К сожалению, в этот раз у меня нет ответов. Мысли есть, но в них нет решений», — цитирует Василевского журналист Эдуардо Энчин в своих социальных сетях.

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