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    Карбери прокомментировал подготовку «Вашингтона» ко второму раунду плей-офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз
    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о подготовке ко второму раунду плей-офф НХЛ против «Каролины».

    Спенсер Карбери
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    Спенсер Карбери

    «Я всегда думаю, что паузу можно использовать в свою пользу — убедиться, что ты хорошо отдохнул, восстановился и готов снова выкладываться на полную. На этом и сосредоточен наш фокус: использовать выходные с умом и быть в тонусе к первому матчу», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

    В первом раунде «Вашингтон» победил «Монреаль» (4-1). «Каролина» выиграла у «Нью-Джерси» (4-1).

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Стартовый матч второго раунда между «Кэпиталз» и «Харрикейнз» начнется 6 мая в 23:00 мск.

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