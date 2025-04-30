НХЛ. «Торонто» проиграл «Оттаве», «Вегас» победил «Миннесоту», «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

За океаном состоялись четыре матча плей-офф НХЛ

«Торонто» — «Оттава» — 0:4

«Сенаторз» сократили счет в серии — 2-3.

Шестой матч в серии состоится 1 мая и начнется в 23:00 мск.

НХЛ. Плей-офф «Торонто» — «Оттава» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) Голы: Шабо — 1 (Ткачак, Штюцле), 23:46 — 0:1. Козенс — 1 (мен., Годетт), 48:24 — 0:2. Штюцле — 2 (п.в., Жиру, Ткачак), 57:09 — 0:3. Ткачак — 3 (п.в., Штюцле), 59:13 — 0:4Вратари: Столарц — УлльмаркШтраф: 6 — 8Броски: 29 (12+6+11) — 19 (4+8+7)

«Торонто» — «Оттава» — 0:4

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:4 2ОТ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу.

Защитник Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, а вратарь Петр Кочетков отразил 31 из 35 бросков по воротам.

«Харрикейнз» выиграли серию — 4-1. В четвертьфинале «Каролина» встретится с победителем серии «Вашингтон» — «Монреаль» (3-1).

НХЛ. Плей-офф «Каролина» — «Нью-Джерси»— 5:4 2ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0) Голы: Мерсер — 2 (Пеши), 3:46 — 0:1. Майер — 2 (Пеши), 5:31 — 0:2. Ноесен — 1 (Немец, Хэмилтон), 9:55 — 0:3. Холл — 1 (Стэнковен, Дж. Слэвин), 21:46 — 1:3. Блэйк — 1 (Янковски), 24:01 — 2:3. Свечников — 5 (Орлов, Ахо), 25:40 — 3:3. Хишир — 4 (Коттер, Ноесен), 27:26 — 3:4. Ахо — 2 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 31:27 — 4:4. Ахо — 3 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 84:17 — 5:4Вратари: Кочетков — МаркстремШтраф: 6 — 12Броски: 54 (9+11+15+19) — 35 (13+10+8+4)

«Каролина» — «Нью-Джерси»— 5:4 2ОТ

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ

У «Уайлд» гол забил россиянин Кирилл Капризов.

«Голден Найтс» вышли вперед в серии — 3-2.

Шестой матч в серии состоится 2 мая и начнется в 02:30 мск.

НХЛ. Плей-офф «Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Карлссон — 1 (мен., Айкел), 8:25 — 1:0. Капризов — 5 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:38 — 1:1. Стоун — 1 (Айкел), 13:24 — 2:1. Болди — 5 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 43:31 — 2:2. Хауден — 3 (Пирсон, Хэг), 64:05 — 3:2Вратари: Хилл — Густавссон (Флери, 40:00)Штраф: 6 — 6Броски: 32 (16+9+3+4) — 22 (9+7+5+1)

«Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3

Единственную шайбу хозяев забросил россиянин Андрей Кузьменко.

«Ойлерз» впервые вышли вперед в серии с «Кингз», отыгравшись после двух поражений — 3-2.

Следующий матч состоится в Эдмонтоне в пятницу, 2 мая. Начало — в 05:00 мск.

НХЛ. Плей-офф «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Кузьменко — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 23:33 — 1:0. Кейн — 2 (Клингберг), 26:16 — 1:1. Янмарк — 2 (Арвидссон, Подколзин), 47:12 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 59:02 — 1:3Вратари: Кемпер (56:45 — 59:02, 59:26) — ПикарШтраф: 4 — 6Броски: 22 (4+8+10) — 46 (19+14+13)