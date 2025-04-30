ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Торонто» проиграл «Оттаве», «Вегас» победил «Миннесоту», «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 30 апреля

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Оттава Сенаторз Каролина Харрикейнз Нью-Джерси Дэвилз Вегас Голден Найтс Миннесота Уайлд Лос-Анджелес Кингз Эдмонтон Ойлерз
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеДембеле забил, Доннарумма спас: «ПСЖ» увёз победу из Лондона Владимир Эштреков«Яшин был очень прост в общении». Эштреков — о еврокубках, РПЛ и своей футбольной биографии Бо НикалСэндхаген подерется с Фигередо, Никал сразится с Де Риддером. Анонс карда Des Moines
    Все новости спорта
    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов
    За океаном состоялись четыре матча плей-офф НХЛ

    «Торонто» — «Оттава» — 0:4

    «Сенаторз» сократили счет в серии — 2-3.

    Шестой матч в серии состоится 1 мая и начнется в 23:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Торонто» — «Оттава» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Шабо — 1 (Ткачак, Штюцле), 23:46 — 0:1. Козенс — 1 (мен., Годетт), 48:24 — 0:2. Штюцле — 2 (п.в., Жиру, Ткачак), 57:09 — 0:3. Ткачак — 3 (п.в., Штюцле), 59:13 — 0:4Вратари: Столарц — УлльмаркШтраф: 6 — 8Броски: 29 (12+6+11) — 19 (4+8+7)

    «Торонто» — «Оттава» — 0:4

    «Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:4 2ОТ

    Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу.

    Защитник Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, а вратарь Петр Кочетков отразил 31 из 35 бросков по воротам.

    «Харрикейнз» выиграли серию — 4-1. В четвертьфинале «Каролина» встретится с победителем серии «Вашингтон» — «Монреаль» (3-1).

    НХЛ. Плей-офф
    «Каролина» — «Нью-Джерси»— 5:4 2ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Мерсер — 2 (Пеши), 3:46 — 0:1. Майер — 2 (Пеши), 5:31 — 0:2. Ноесен — 1 (Немец, Хэмилтон), 9:55 — 0:3. Холл — 1 (Стэнковен, Дж. Слэвин), 21:46 — 1:3. Блэйк — 1 (Янковски), 24:01 — 2:3. Свечников — 5 (Орлов, Ахо), 25:40 — 3:3. Хишир — 4 (Коттер, Ноесен), 27:26 — 3:4. Ахо — 2 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 31:27 — 4:4. Ахо — 3 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 84:17 — 5:4Вратари: Кочетков — МаркстремШтраф: 6 — 12Броски: 54 (9+11+15+19) — 35 (13+10+8+4)

    «Каролина» — «Нью-Джерси»— 5:4 2ОТ

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ

    У «Уайлд» гол забил россиянин Кирилл Капризов.

    «Голден Найтс» вышли вперед в серии — 3-2.

    Шестой матч в серии состоится 2 мая и начнется в 02:30 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Карлссон — 1 (мен., Айкел), 8:25 — 1:0. Капризов — 5 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:38 — 1:1. Стоун — 1 (Айкел), 13:24 — 2:1. Болди — 5 (Эрикссон Эк, Миддлтон), 43:31 — 2:2. Хауден — 3 (Пирсон, Хэг), 64:05 — 3:2Вратари: Хилл — Густавссон (Флери, 40:00)Штраф: 6 — 6Броски: 32 (16+9+3+4) — 22 (9+7+5+1)

    «Вегас» — «Миннесота» — 3:2 ОТ

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3

    Единственную шайбу хозяев забросил россиянин Андрей Кузьменко.

    «Ойлерз» впервые вышли вперед в серии с «Кингз», отыгравшись после двух поражений — 3-2.

    Следующий матч состоится в Эдмонтоне в пятницу, 2 мая. Начало — в 05:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Кузьменко — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 23:33 — 1:0. Кейн — 2 (Клингберг), 26:16 — 1:1. Янмарк — 2 (Арвидссон, Подколзин), 47:12 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 59:02 — 1:3Вратари: Кемпер (56:45 — 59:02, 59:26) — ПикарШтраф: 4 — 6Броски: 22 (4+8+10) — 46 (19+14+13)

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Брюгге — Гент
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Барс
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие