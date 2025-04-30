Гру прокомментировал победу «Трактора» в матче против «Динамо» М

Главный тренервысказался о победе своей команды во втором матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против московского(3:2).

«Был хороший матч, усилия, которые наши игроки приложили в последние три минуты, отражают общее течение последних матчей. Сегодня впервые за 13 матчей выиграли первый период? Я бы хотел выигрывать не только первый период, а весь матч. Гол всегда придает уверенность, всегда приятно начинать матч, когда ведешь в счете.

Игроки не отбрасывались от шайбы, это часть моей задачи на эту серию? У нас есть план на каждый матч, стараемся адаптироваться под общий ритм и течение игры.

С чем связаны изменения, которые вы сейчас назвали? Любой матч будет чем‑то отличатся от предыдущего. У всех команд есть план на игру, но он может меняться в зависимости от того, что происходит на льду. Мне понравилось, с каким упорством и страстью мы играли с шайбой», — цитирует Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» ведет в серии плей-офф с московским «Динамо» со счетом 2:0. Следующая игра состоится 2-го мая в Москве.