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    НХЛ. «Флорида» победила «Тампу», «Даллас» одолел «Колорадо»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш Даллас Старз
    «Флорида» победила «Тампу» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. «Пантерз» ведут в серии — 3-1.

    Андрей Василевский
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    Андрей Василевский

    Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 18 сэйвов.

    Пятый матч начнется 30 апреля в 23:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
    Голы: Лунделл — 1 (Маршан, Луостаринен), 29:06 — 1:0. Чаффи — 1 (Лиллеберг, Пербикс), 32:21 — 1:1. Чернак — 1 (Гюнцель), 32:32 — 1:2. Экблад — 1 (Райнхарт), 56:13 — 2:2. Джонс — 1 (Лунделл, Куликов), 56:24 — 3:2. Верхэге — 1 (п.в., Барков), 58:20 — 4:2Вратари: Бобровский — Василевский (58:12 — 58:20, 58:36)Штраф: 17 — 6Броски: 23 (6+9+8) — 20 (6+6+8)

    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:2

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Даллас» одолел «Колорадо» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Старз».

    Российкие хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин отметились голевыми передачами.

    Шестой матч в серии состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — в 23:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Даллас» — «Колорадо» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
    Голы: Джонстон — 1 (Дадонов, Сиси), 0:09 — 1:0. Харли — 2 (Джонстон), 19:15 — 2:0. Рантанен — 1 (Хинтц, Любушкин), 21:12 — 3:0. Лехконен — 2 (Нечас, Маккиннон), 32:11 — 3:1. Маккиннон — 5 (Тэйвз, Нечас), 34:38 — 3:2. Джонстон — 2 (бол., Дюшен, Рантанен), 36:48 — 4:2. Марчмент — 1 (Петровик, Сегин), 38:32 — 5:2. Хинтц — 2 (п.в., Рантанен), 57:55 — 6:2Вратари: Эттингер — Блэквуд (Уэджвуд, 40:00)Штраф: 32 — 34Броски: 27 (7+11+9) — 28 (9+8+11)

    «Даллас» — «Колорадо» — 6:2

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