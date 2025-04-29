«Локомотив» победил «Салават Юлаев»

Ярославскийодержал победу надво втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Даниил Тесанов и Максим Шалунов на 15-й и 34-й минутах встречи соответственно.

Единственной шайбой в составе «Салавата Юлаева» отличился Егор Сучков на 43-й минуте матча.

Кубок Гагарина. 1/2 финала «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы Тесанов — 1 (Елесин, Полунин), 14:04 — 1:0. Шалунов — 5 (Иванов, Черепанов), 33:12 — 2:0. Сучков — 2 (Ефремов, Цулыгин), 42:32 — 2:1Вратари Исаев — Вязовой (58:16)Штраф 2 — 6Броски 39 (15+21+3) — 22 (8+5+9)

Следующий матч между командами пройдет 1 мая в Уфе. Счет в серии стал равным — 1:1.