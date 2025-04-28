Уил: Большую часть матча мы провели хорошо, но совершили несколько ошибок

Нападающийвысказался о поражении своей команды в 1-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против(3:4).

«Это был хороший матч, только мы немного отошли от своей игры. Мы не хотели превращать его в перестрелку, нам нужно было контролировать темп, успокаивать игру, играть силовой хоккей. Большую часть матча мы провели хорошо, но совершили несколько ошибок.

Смотря на те голы, которые мы пропустили, я думаю, что мы можем исправить всё к следующему матчу. "Трактор" много раз отыгрывался во время плей-офф. Другие команды не смогли его остановить, но мы знаем, как играть против него. У нас опытный коллектив, и мы умеем играть на выезде.

Челябинцы любят много кататься на открытом льду и не особо хотят вступ вступать в силовую борьбу. Нам надо навязывать им свой хоккей», — цитирует Уила пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Динамо» М проигрывает «Трактору» со счетом в серии 0:1. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в Челябинске.