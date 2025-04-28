ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — ПСЖЛига чемпионов. Рабинер уверен в победе «Барсы» над «Интером», Аксенов верит в «Арсенал»
    Все новости спорта

    Уил: Большую часть матча мы провели хорошо, но совершили несколько ошибок

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Нападающий «Динамо» М Джордан Уил высказался о поражении своей команды в 1-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора» (3:4).

    Джордан Уил — нападающий «Динамо» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Уил — нападающий «Динамо» М

    «Это был хороший матч, только мы немного отошли от своей игры. Мы не хотели превращать его в перестрелку, нам нужно было контролировать темп, успокаивать игру, играть силовой хоккей. Большую часть матча мы провели хорошо, но совершили несколько ошибок.

    Смотря на те голы, которые мы пропустили, я думаю, что мы можем исправить всё к следующему матчу. "Трактор" много раз отыгрывался во время плей-офф. Другие команды не смогли его остановить, но мы знаем, как играть против него. У нас опытный коллектив, и мы умеем играть на выезде.

  • «Динамо» снесло «Ак Барс», «Спартак» отправился домой, «Локомотив» неудачно начал полуфинал
  • Кубок Гагарина: обзор 5-й игровой недели
  • Сегодня

    • Челябинцы любят много кататься на открытом льду и не особо хотят вступ вступать в силовую борьбу. Нам надо навязывать им свой хоккей», — цитирует Уила пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Динамо» М проигрывает «Трактору» со счетом в серии 0:1. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в Челябинске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Спартаковцы быстро добьются своего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • «Локомотив» восстановит равенство перед выездом
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие