«Трактор» одержал победу над «Динамо» М в матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

одержал волевую победу над московским(4:3) в 1-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

В составе «бело-голубых» дублем отметился Джордан Уил, а еще один гол записал на свой счет Даниил Пыленков.

У «Трактора» шайбы забросили Семён Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон и Василий Глотов.

Кубок Гагарина. 1/2 финала «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) Голы: Уил — 4 (Кудрявцев, Сергеев), 13:34 — 0:1. Уил — 5, 22:45 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 3 (Шабанов, Телегин), 37:25 — 1:2. Кадейкин — 2 (Дэй), 46:21 — 2:2. Робинсон — 4 (Блажиевский), 48:04 — 3:2. Пыленков — 1 (бол., Гусев), 50:01 — 3:3. Глотов — 1 (Кадейкин, Кэмпфер), 53:46 — 4:3Вратари: Фукале — Подъяпольский (56:29)Броски: 26 (5+12+9) — 31 (7+12+12)Штраф: 4 — 2

После этого матча «Трактор» ведет в серии плей-офф с «Динамо» М со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в Челябинске.