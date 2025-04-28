1-й таймУдинезе — БолоньяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тейс Даллинга«Удинезе» — «Болонья». Онлайн
    Все новости спорта

    «Трактор» одержал победу над «Динамо» М в матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

    «Трактор» — «Динамо» М: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    «Трактор» одержал волевую победу над московским «Динамо» (4:3) в 1-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

    Чарльз Робинсон — нападающий «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чарльз Робинсон — нападающий «Трактора»

    В составе «бело-голубых» дублем отметился Джордан Уил, а еще один гол записал на свой счет Даниил Пыленков.

    У «Трактора» шайбы забросили Семён Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон и Василий Глотов.

    Кубок Гагарина. 1/2 финала
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
    Голы: Уил — 4 (Кудрявцев, Сергеев), 13:34 — 0:1. Уил — 5, 22:45 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 3 (Шабанов, Телегин), 37:25 — 1:2. Кадейкин — 2 (Дэй), 46:21 — 2:2. Робинсон — 4 (Блажиевский), 48:04 — 3:2. Пыленков — 1 (бол., Гусев), 50:01 — 3:3. Глотов — 1 (Кадейкин, Кэмпфер), 53:46 — 4:3Вратари: Фукале — Подъяпольский (56:29)Броски: 26 (5+12+9) — 31 (7+12+12)Штраф: 4 — 2

    После этого матча «Трактор» ведет в серии плей-офф с «Динамо» М со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в Челябинске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Трактор» зацепится за результат в Челябинске
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Парма» сдержать атаку «Лацио»?
  • «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие