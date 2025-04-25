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    Рыбин — про Капризова: Не нужно делать поспешные выводы

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд Вегас Голден Найтс
    Бывший нападающий СКА Максим Рыбин поделился мнением об игре форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в нынешнем плей-офф НХЛ.

    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»
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    Кирилл Капризов — нападающий «Миннесоты»

    «Понятно, что мы все рады за Кирилла, рады, что он возвращается в строй и показывает классный хоккей после травмы.

    Хорошо, что Капризов набирает очки, лидер команды — это круто. Но это первые матчи плей-офф, поэтому не нужно делать поспешные выводы. Это только начало, только первые матчи», — сказал Рыбин LiveResult.

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    • Капризов провел за «Миннесоту» 3 матча в серии 1-го раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса», забросил 4 шайбы и сделал 3 голевые передачи.

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