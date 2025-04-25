Рыбин — про Капризова: Не нужно делать поспешные выводы

Бывший нападающийподелился мнением об игре форвардав нынешнем плей-офф НХЛ.

«Понятно, что мы все рады за Кирилла, рады, что он возвращается в строй и показывает классный хоккей после травмы.

Хорошо, что Капризов набирает очки, лидер команды — это круто. Но это первые матчи плей-офф, поэтому не нужно делать поспешные выводы. Это только начало, только первые матчи», — сказал Рыбин LiveResult.

Капризов провел за «Миннесоту» 3 матча в серии 1-го раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса», забросил 4 шайбы и сделал 3 голевые передачи.