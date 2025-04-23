Сучков рассказал о самом сложном моменте в седьмом матче «Салават Юлаев» — «Спартак»

Нападающийподелился эмоциями после победы своей команды в решающем 7-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(3:2).

«Что чувствовал сегодня, когда "Спартак" всё же сравнял счёт в матче? Это вообще самый непростой момент в игре, наверное. Мы просто придерживались плана.

Всё, что делали весь сезон, постарались воплотить на льду. Придерживались плана. Каждый, кто выходил, просто, как говорится, одно место рвал, хотел сделать всё для болельщиков, для семей и для всех наших родных. И мы вытащили (этот матч)», — сказал Сучков Чемпионату.

Напомним, что «Салават Юлаев» пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где встретится с победителем противостояния «Локомотив» — «Авангард».