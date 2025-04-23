2-й таймАрсенал — Кристал Пэлас 2:1Онлайн
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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 2:1. Онлайн
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    Сучков рассказал о самом сложном моменте в седьмом матче «Салават Юлаев» — «Спартак»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков поделился эмоциями после победы своей команды в решающем 7-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (3:2).

    Егор Сучков — нападающий «Салавата Юлаева»
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    Егор Сучков — нападающий «Салавата Юлаева»

    «Что чувствовал сегодня, когда "Спартак" всё же сравнял счёт в матче? Это вообще самый непростой момент в игре, наверное. Мы просто придерживались плана.

    Всё, что делали весь сезон, постарались воплотить на льду. Придерживались плана. Каждый, кто выходил, просто, как говорится, одно место рвал, хотел сделать всё для болельщиков, для семей и для всех наших родных. И мы вытащили (этот матч)», — сказал Сучков Чемпионату.

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