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    «Динамо» продлило контракт с Подъяпольским

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    Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем Владиславом Подъяпольским.

    Владислав Подъяпольский
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    Владислав Подъяпольский

    Стороны продлили соглашение до 31 мая 2027 года. Нынешний контракт был действителен до 31 мая 2025 года.

    29-летний вратарь перешел в столичный клуб из тольяттинской «Лады» в декабре 2024 в результате обмена на денежную компенсацию.

    Подъяпольский стал лучшим вратарем регулярного чемпионата по отраженным броскам — 93,8 %, пропустив в среднем 2,04 шайбы за игру.

    В текущем плей-офф, Подъяпольский провел шесть встреч, в которых отразил 94,24% бросков и пропускал 1,86 шайбу в среднем за игру.

    «Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с «Трактором». Первый матч серии состоится 28 апреля в Челябинске.

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