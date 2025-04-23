«Динамо» продлило контракт с Подъяпольским

Московскоеобъявило о продлении контракта с вратарем

Стороны продлили соглашение до 31 мая 2027 года. Нынешний контракт был действителен до 31 мая 2025 года.

29-летний вратарь перешел в столичный клуб из тольяттинской «Лады» в декабре 2024 в результате обмена на денежную компенсацию.

Подъяпольский стал лучшим вратарем регулярного чемпионата по отраженным броскам — 93,8 %, пропустив в среднем 2,04 шайбы за игру.

В текущем плей-офф, Подъяпольский провел шесть встреч, в которых отразил 94,24% бросков и пропускал 1,86 шайбу в среднем за игру.

«Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с «Трактором». Первый матч серии состоится 28 апреля в Челябинске.