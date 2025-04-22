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    Юров расторг контракт с «Металлургом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг НХЛ Миннесота Уайлд Трансферы
    Форвард Данила Юров и «Металлург» расторгли соглашение. Об этом информирует пресс-служба клуба КХЛ.

    Данила Юров
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    Данила Юров

    21-летний нападающий принял решение о переходе в «Миннесоту», которая сейчас играет в плей-офф с «Вегасом».

    «При возвращении в Континентальную хоккейную лигу, Данила будет игроком "Металлурга". "Металлург" сохранил за собой спортивные права на нападающего», — говорится в сообщении.

    В нынешнем сезоне Юров сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и записал в актив 25 (13+12) очков. В плей-офф он отметился одним голом в пяти встречах.

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    Всего в КХЛ Юров принял участие в 270 матчах и набрал 99 (49+50) очков.

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