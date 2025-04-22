Варламов: Не сомневался, что Овечкин побьет рекорд

Вратарьвысказался о рекордепо голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Конечно, я следил за всем происходящим с Овечкиным, как и все остальные. Не сомневался, что он побьет рекорд. Надеялся, что он сделает это в этом сезоне, и ему удалось. Я очень рад за него и его семью. Я знаком с Овечкиным лично, он — отличный человек и хоккеист. Рад, что ему не придется ждать следующего сезона, чтобы установить рекорд», — приводит слова Варламова официальном сайте «Айлендерс».

Напомним, что Овечкин недавно смог побить рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ.