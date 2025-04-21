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    Василевский занял второе место в борьбе за «Везина Трофи»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в списке главных претендентов на «Везина Трофи» — награду лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

    Андрей Василевский
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    Андрей Василевский

    По итогам голосования экспертов The Score, первое место уверенно занял Коннор Хеллебайк из «Виннипега», получивший максимальное количество баллов. Василевский из «Тампы-Бэй Лайтнинг» расположился на второй строчке, а третьим стал Дарси Кюмпер из «Лос-Анджелеса»

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Василевский завершил сезон НХЛ, проведя 63 матча. Из них 38 побед, 20 поражений и 5 проигрышей в овертайме. Его коэффициент надёжности составил 2,18 пропущенных шайбы за игру, а процент отражённых бросков — 92,1%. Кроме того, российский голкипер оформил 6 матчей «на ноль»

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