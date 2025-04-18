Рид Буше — о поражении «Авангарда»: Ситуация такова, что сейчас на кону весь сезон

Нападающийподелился мнением о поражении своей команды в 4-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(1:2 ОТ).

«Не так много ярких событий в матче. Победила команда, проявившая большее терпения. Такой неудачный отскок в овертайме. Мой гол? Мы выступали в большинстве, партнёры здорово разыграли, у нас не так часто это получается в плей-офф.

Ощущалось, что "Локомотив" стал проседать в движении во второй половине встречи? Мы хорошо начали, хорошо играли в концовке и в овертайме, создавали моменты и шли вперёд. К сожалению, не получилось забить ещё один гол.

Нет ли опустошения после такого поражения? Ситуация такова, что сейчас на кону весь сезон. Нам нужно должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию», — передает слова Буше Чемпионат.

После этого матча «Авангард» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 1:3. Следующая игра между этими командами состоится 19-го апреля в Ярославле.