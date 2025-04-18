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    Рид Буше — о поражении «Авангарда»: Ситуация такова, что сейчас на кону весь сезон

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Локомотив
    Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился мнением о поражении своей команды в 4-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива» (1:2 ОТ).

    Рид Буше — нападающий «Авангарда»
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    Рид Буше — нападающий «Авангарда»

    «Не так много ярких событий в матче. Победила команда, проявившая большее терпения. Такой неудачный отскок в овертайме. Мой гол? Мы выступали в большинстве, партнёры здорово разыграли, у нас не так часто это получается в плей-офф.

    Ощущалось, что "Локомотив" стал проседать в движении во второй половине встречи? Мы хорошо начали, хорошо играли в концовке и в овертайме, создавали моменты и шли вперёд. К сожалению, не получилось забить ещё один гол.

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    • Нет ли опустошения после такого поражения? Ситуация такова, что сейчас на кону весь сезон. Нам нужно должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию», — передает слова Буше Чемпионат.

    После этого матча «Авангард» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 1:3. Следующая игра между этими командами состоится 19-го апреля в Ярославле.

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