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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    Директор «Северстали» высказался о задачах команды на следующий сезон КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь
    Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о том, как проходили переговоры с главным тренером команды Андреем Козыревым по поводу продления контракта.

    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»
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    Андрей Козырев — главный тренер «Северстали»

    «Как джентльмены, мы договорились на словах о контракте еще в конце прошлого календарного года перед дедлайном переходов, чтобы иметь возможность продлевать и подписывать действующих хоккеистов.

    Почему о продлении было объявлено сейчас, а не раньше, когда были уже достигнуты договоренности? Чтобы не отвлекать человека от хоккея. Да, Андрей Леонидович на одной из конференций обмолвился о том, что были достигнуты договоренности, да и я сказал об этом однажды. Сезон закончился, наблюдательный совет утвердил Козырева и мы решили обо всем объявить.

    Какие задачи стоят перед Андреем Леонидовичем в следующем сезоне? Задачи, как всегда, максимальные. Мы уже пять сезонов подряд выходим в плей‑офф и останавливаемся в одном шаге от второго раунда. Поэтому задача‑минимум на следующий сезон — это второй раунд», — сказал Канаков «Матч ТВ».

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    • Ранее сообщалось о том, что тренерский штаб «Северстали» продлил контракт с клубом еще на один сезон.

    Череповецкая команда выбыла в 1-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Спартаку» со счетом в серии 1:4.

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