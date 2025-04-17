Директор «Северстали» высказался о задачах команды на следующий сезон КХЛ

Директоррассказал о том, как проходили переговоры с главным тренером командыпо поводу продления контракта.

«Как джентльмены, мы договорились на словах о контракте еще в конце прошлого календарного года перед дедлайном переходов, чтобы иметь возможность продлевать и подписывать действующих хоккеистов.

Почему о продлении было объявлено сейчас, а не раньше, когда были уже достигнуты договоренности? Чтобы не отвлекать человека от хоккея. Да, Андрей Леонидович на одной из конференций обмолвился о том, что были достигнуты договоренности, да и я сказал об этом однажды. Сезон закончился, наблюдательный совет утвердил Козырева и мы решили обо всем объявить.

Какие задачи стоят перед Андреем Леонидовичем в следующем сезоне? Задачи, как всегда, максимальные. Мы уже пять сезонов подряд выходим в плей‑офф и останавливаемся в одном шаге от второго раунда. Поэтому задача‑минимум на следующий сезон — это второй раунд», — сказал Канаков «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что тренерский штаб «Северстали» продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Череповецкая команда выбыла в 1-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Спартаку» со счетом в серии 1:4.