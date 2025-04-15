Никитин — о победе «Локомотива»: Очень тяжелая игра, было много борьбы

Главный тренервысказался о крупной победе своей команды в 3-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(6:2).

«Счет не отражает (действительности). Очень тяжелая игра, было много борьбы, готовимся дальше.

С чем связан не самый уверенный старт команды? Мы были готовы, но надо отдать должное команде соперника. Заставляли нас отбрасываться, но отбрасываться не значит паниковать. Конечно, мы готовились к такому началу, мы играем против сильной команды.

Почему проиграли вбрасывания? У соперника квалифицированные центральные нападающие, нужно с уважением к этому относиться. В концовке игроки расслабились? Мы же люди. Не вижу смысла что‑то из этого высасывать», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» ведет в серии с «Авангардом» со счетом 2:1. Следующая игра между этими командами состоится 17-го апреля в Омске.