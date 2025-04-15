2-й таймСпартак — Урал 3:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Бонгонда«Спартак» — «Урал» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Никитин — о победе «Локомотива»: Очень тяжелая игра, было много борьбы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о крупной победе своей команды в 3-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (6:2).

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «Счет не отражает (действительности). Очень тяжелая игра, было много борьбы, готовимся дальше.

    С чем связан не самый уверенный старт команды? Мы были готовы, но надо отдать должное команде соперника. Заставляли нас отбрасываться, но отбрасываться не значит паниковать. Конечно, мы готовились к такому началу, мы играем против сильной команды.

  • Событийная серия в Уфе, волевое чудо «Трактора», равенство в Ярославле
  • Кубок Гагарина: обзор 3-й игровой недели
  • Вчера

    • Почему проиграли вбрасывания? У соперника квалифицированные центральные нападающие, нужно с уважением к этому относиться. В концовке игроки расслабились? Мы же люди. Не вижу смысла что‑то из этого высасывать», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» ведет в серии с «Авангардом» со счетом 2:1. Следующая игра между этими командами состоится 17-го апреля в Омске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Пощекочет ли «Дортмунд» нервы «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ботафого — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие