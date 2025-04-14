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    Экс-тренер сборной России Плющев: Уезжать в НХЛ в возрасте 19 лет могут только единицы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс
    Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о подписании «Монреаль Канадиенс» 19-летнего Ивана Демидова.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «На сегодняшний день уезжать в НХЛ в возрасте 19 лет могут только единицы. Есть языковые барьеры, культурные барьеры, много чего, что не всегда переваривается. Поэтому это всё индивидуально», — сказал Плющев в интервью сетевому изданию LiveResult.ru

    Плющев привел в пример Павла Дацюка, который уехал в НХЛ относительно поздно, но стал одним из лучших игроков лиги на протяжении многих лет. Бывший тренер подчеркивает, что говорить о том, что лучше уезжать в 19 или в 25 лет, не совсем правильно, поскольку каждый случай уникален.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Недавно молодой российский форвард Иван Демидов, выступавший за питерский СКА, подписал контракт с «Монреаль Канадиенс» в возрасте 19 лет. В текущем сезоне Демидов провел 65 матчей в КХЛ, забив 19 голов и сделав 30 ассистов.

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