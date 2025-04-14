Овечкин прокомментировал два поражения «Вашингтона» кряду

Форвард «Вашингтона»отреагировал на два поражения кряду от «Коламбус Блю Джекетс» (1:4 и 0:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я думаю, что мы отыграли неплохо два периода, у нас было много моментов. Но иногда бывают дни, когда ты просто не можешь ничего забить.

Были положительные моменты, держим их в голове и идем дальше.

Я не думаю, что что-то идет не так. Просто, если посмотреть на наши последние две игры, то можно увидеть, что мы забили только один гол. Тяжело побеждать в этой лиге, если ты забиваешь так мало.

Нам нужно быть готовыми, что в плей-офф нас будет ждать именно такая игра, нужно реализовывать свои моменты. Каждая маленькая деталь может повлиять на результат. Мы взрослые парни, все понимаем», — сказал Овечкин в раздевалке.