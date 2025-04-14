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    Овечкин прокомментировал два поражения «Вашингтона» кряду

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на два поражения кряду от «Коламбус Блю Джекетс» (1:4 и 0:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Я думаю, что мы отыграли неплохо два периода, у нас было много моментов. Но иногда бывают дни, когда ты просто не можешь ничего забить.

    Были положительные моменты, держим их в голове и идем дальше.

    Я не думаю, что что-то идет не так. Просто, если посмотреть на наши последние две игры, то можно увидеть, что мы забили только один гол. Тяжело побеждать в этой лиге, если ты забиваешь так мало.

    Нам нужно быть готовыми, что в плей-офф нас будет ждать именно такая игра, нужно реализовывать свои моменты. Каждая маленькая деталь может повлиять на результат. Мы взрослые парни, все понимаем», — сказал Овечкин в раздевалке.

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