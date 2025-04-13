Никитин — о победе «Локомотива»: Тяжелая победа, все начинается с нуля

Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива» Фото: hclokomotiv.ru
«Тяжёлая победа, всё начинается с нуля. Сначала нужно было подкрутить психологию, чтобы начать подкручивать игру. Все мы люди.
Сурину и всем остальным парням я говорил, что наша задача не воспитывать вас, а развивать. Но развиваться нужно не отдельно от команды, а вместе с ней. Молодость — она у всех проходила с шишками. Егор такой же простой парень», — цитирует Никитин пресс-служба КХЛ.
После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии против «Авангарда» — 1:1. Третья встреча между этими командами состоится 15-го апреля в Омске.