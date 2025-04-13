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    Никитин — о победе «Локомотива»: Тяжелая победа, все начинается с нуля

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал игру своей команды во втором матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (4:1).

    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»
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    Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива»

    «Тяжёлая победа, всё начинается с нуля. Сначала нужно было подкрутить психологию, чтобы начать подкручивать игру. Все мы люди.

    Сурину и всем остальным парням я говорил, что наша задача не воспитывать вас, а развивать. Но развиваться нужно не отдельно от команды, а вместе с ней. Молодость — она у всех проходила с шишками. Егор такой же простой парень», — цитирует Никитин пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии против «Авангарда» — 1:1. Третья встреча между этими командами состоится 15-го апреля в Омске.

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