Никитин — о победе «Локомотива»: Тяжелая победа, все начинается с нуля

Главный тренерпрокомментировал игру своей команды во втором матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против(4:1).

«Тяжёлая победа, всё начинается с нуля. Сначала нужно было подкрутить психологию, чтобы начать подкручивать игру. Все мы люди.

Сурину и всем остальным парням я говорил, что наша задача не воспитывать вас, а развивать. Но развиваться нужно не отдельно от команды, а вместе с ней. Молодость — она у всех проходила с шишками. Егор такой же простой парень», — цитирует Никитин пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» сравнял счет в серии против «Авангарда» — 1:1. Третья встреча между этими командами состоится 15-го апреля в Омске.