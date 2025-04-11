Генменеджер «Каролины»: Ротенберг — сильный тренер

Генеральный менеджеррассказал о важной ролив развитии новичка американской команды

«СКА очень помог ему. Роман Ротенберг — сильный тренер, который усердно работает над развитием своих игроков. Он с самого начала понял, что у Александра есть талант для НХЛ, и помог ему подготовиться к переходу. Он знал, что это следующий шаг для игрока, и был рад предоставить ему возможность и помочь перейти сюда. Александр был великолепен и принес СКА много успеха. Они будут болеть за него, чтобы он продолжил добиваться успеха», — приводит слова Тулски официальный сайт «Каролины».

Сегодня, 11 апреля, 23-летний россиянин подписал двухлетний контракт новичка с «ураганами».

В текущем сезоне под руководством Романа Ротенберга, СКА занял 7-е место в Западной конференции и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина московскому «Динамо» — 2:4 в серии.