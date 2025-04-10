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    Овечкин: Поддержка Гретцки для меня — это нечто невероятное

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что для него большая честь побить снайперский рекорд НХЛ и получать поддержку от Уэйна Гретцки.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин ранее забил 895-й гол в НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

    «Это был невероятный момент не только для меня, но и для хоккея, для "Кэпиталз", для наших болельщиков и для моей семьи. Никто не предполагал, что рекорд Гретцки получится побить, так что это действительно великолепный момент.

    Гретцки был величайшим игроком в истории хоккея, и его поддержка для меня — это нечто невероятное. Для меня большая честь иметь возможность с ним общаться, обедать и побить его рекорд. Он и его семья были там. Это один из самых значимых моментов в моей жизни. Я до сих пор не верю, что это произошло, но ощущения просто удивительные», — цитирует Овечкина пресс‑служба НХЛ.

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    С учетом плей‑офф у Овечкина 967 голов в НХЛ. По этому показателю россиянин идет вторым после Гретцки (1016).

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