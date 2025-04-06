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    Малкин — о рекордном голе Овечкина: Ови, это настоящее безумие

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс
    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал рекордный гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Ови, это настоящее безумие. Сегодня ты вошел в историю. Я считаю, это один из самых тяжелых рекордов в хоккее, и ты сделал это. Позволь от всей души поздравить тебя, твоих друзей, семью, партнеров по команде. Я уже тебе говорил, что ты — игрок, который невероятно любит хоккей.

    Ты достоин быть номером "один". Я хочу тебе пожелать, чтобы ты не останавливался на достигнутом. Ты единственный игрок, который может покорить отметку в 900 голов. Я тебе этого желаю. Оставайся здоровым, и пусть удача будет на твоей стороне. Наслаждайся хоккеем и продолжай радовать нас своей игрой. Удачи, увидимся на льду», — сказал Малкин в видео, опубликованном пресс-службой «Питтсбурга».

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    • Сегодня, 6 апреля, в матче «Айлендерс» — «Вашингтон» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярном чемпионате и превзошел рекорд Гретцки.

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