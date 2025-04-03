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    «Спартак» уверенно обыграл «Северсталь» и пробился во второй раунд плей-офф КХЛ

    «Спартак» — «Северсталь»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    «Спартак» разгромил «Северсталь» (5:2) в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
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    Павел Порядин — нападающий «Спартака»

    В составе череповчан голы записали на свой счет Николай Чебыкин и Алексей Кручинин.

    У «Спартака» шайбы забросили Андрей Миронов, Иван Морозов, Сергей Лукьянцев, Никита Ефремов и Михаил Мальцев.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:1, 5:1, 0:0)
    Голы: Чебыкин — 2 (Кручинин, Т. Давыдов), 3:59 — 0:1. Кручинин — 1 (Т. Давыдов, Абросимов), 21:04 — 0:2. Миронов — 1 (бол., Голдобин, Морозов), 23:07 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Голдобин, Вишневский), 23:53 — 2:2. Лукьянцев — 2 (Пивчулин, Миронов), 24:15 — 3:2. Ефремов — 1 (Голдобин, Морозов), 33:17 — 4:2. Мальцев — 2 (Локтионов, Зайцев), 39:29 — 5:2Вратари: Загидулин — СамойловБроски: 29 (7+15+7) — 41 (17+15+9)Штраф: 9 — 8

    По итогам этого противостояния «Спартак» (счет в серии — 4:1) пробился во второй раунд плей-офф КХЛ.

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