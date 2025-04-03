«Спартак» — «Северсталь»: счет матча 5:2, обзор голов

разгромил(5:2) в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

В составе череповчан голы записали на свой счет Николай Чебыкин и Алексей Кручинин.

У «Спартака» шайбы забросили Андрей Миронов, Иван Морозов, Сергей Лукьянцев, Никита Ефремов и Михаил Мальцев.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (0:1, 5:1, 0:0) Голы: Чебыкин — 2 (Кручинин, Т. Давыдов), 3:59 — 0:1. Кручинин — 1 (Т. Давыдов, Абросимов), 21:04 — 0:2. Миронов — 1 (бол., Голдобин, Морозов), 23:07 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Голдобин, Вишневский), 23:53 — 2:2. Лукьянцев — 2 (Пивчулин, Миронов), 24:15 — 3:2. Ефремов — 1 (Голдобин, Морозов), 33:17 — 4:2. Мальцев — 2 (Локтионов, Зайцев), 39:29 — 5:2Вратари: Загидулин — СамойловБроски: 29 (7+15+7) — 41 (17+15+9)Штраф: 9 — 8

По итогам этого противостояния «Спартак» (счет в серии — 4:1) пробился во второй раунд плей-офф КХЛ.