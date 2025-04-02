Квартальнов: Повел соперник, не дотерпели мы, проиграли

Главный тренер минскоговысказался о матче против(3:4).

«Надо было забивать, все-таки очень много моментов имели в двух периодах. Тяжело даются голы почему-то. Нужно возвращать, переезжаем в Минск. Надеюсь, там побольше забьём.

Ну, вратарь помог команде. Нам надо находить, чтобы она от штанги в ворота залетала. Побольше хладнокровия. Вратарь, конечно, здорово сыграл, мы играли первым номером, получалась игра, но надо найти ключики.

Игра шла до гола, понимаете. Первый гол — парень бросил, пара рикошетов. Надо было повести в счёте, это было важно, но этого не произошло. Повел соперник, не дотерпели мы, проиграли», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии сравнялся и стал ничейным — 2:2. Пятая игра пройдет в Минске 3 апреля.