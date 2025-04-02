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    Килиан Мбаппе«Реал» — «Реал Сосьедад». Онлайн
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    «Бостон» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ Восточной конференции «Бостон» примет «Вашингтон» . Начало игры в 02:00 по мск.

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    Несмотря на поражение от «Баффало», «Вашингтон» досрочно получил путевку в плей-офф. В принципе, это не было никакой неожиданность. Клуб уверенно лидирует в таблице, чего не скажешь про «Бостон». Хозяева имеют 69 очков и отстают от зоны плей-офф на 8 пунктов.

    Дома «Брюинз» выиграли 2 матча подряд против «Кэпиталз». В этот раз им также нужна победа. На данный момент клуб идет на серии из 8 поражений.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Сайт LiveSport.Ru делает регулярные прогнозы на НХЛ. На этот матч его можно посмотреть здесь.

    • «Вашингтон» — фаворит букмекеров: 3.80 на победу «Бостона», 1.76 на победу «Вашингтона». 2.75 и 1.45 — цифры на победу команд в матче с учетом ОТ и буллитов.

    • ИИ сгенерировал счет 3:1 в пользу «Вашингтона».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бостон» — «Вашингтон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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