Несмотря на поражение от «Баффало», «Вашингтон» досрочно получил путевку в плей-офф. В принципе, это не было никакой неожиданность. Клуб уверенно лидирует в таблице, чего не скажешь про «Бостон». Хозяева имеют 69 очков и отстают от зоны плей-офф на 8 пунктов.
Дома «Брюинз» выиграли 2 матча подряд против «Кэпиталз». В этот раз им также нужна победа. На данный момент клуб идет на серии из 8 поражений.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Сайт LiveSport.Ru делает регулярные прогнозы на НХЛ. На этот матч его можно посмотреть здесь.
- «Вашингтон» — фаворит букмекеров: 3.80 на победу «Бостона», 1.76 на победу «Вашингтона». 2.75 и 1.45 — цифры на победу команд в матче с учетом ОТ и буллитов.
- ИИ сгенерировал счет 3:1 в пользу «Вашингтона».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бостон» — «Вашингтон» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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