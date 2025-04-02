В матче регулярного чемпионата НХЛ Восточной конференциипримет. Начало игры в 02:00 по мск.

Несмотря на поражение от «Баффало», «Вашингтон» досрочно получил путевку в плей-офф. В принципе, это не было никакой неожиданность. Клуб уверенно лидирует в таблице, чего не скажешь про «Бостон». Хозяева имеют 69 очков и отстают от зоны плей-офф на 8 пунктов.

Дома «Брюинз» выиграли 2 матча подряд против «Кэпиталз». В этот раз им также нужна победа. На данный момент клуб идет на серии из 8 поражений.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Сайт LiveSport.Ru делает регулярные прогнозы на НХЛ. На этот матч его можно посмотреть здесь.

делает регулярные прогнозы на НХЛ. На этот матч его можно посмотреть здесь. «Вашингтон» — фаворит букмекеров: 3.80 на победу «Бостона», 1.76 на победу «Вашингтона». 2.75 и 1.45 — цифры на победу команд в матче с учетом ОТ и буллитов.

ИИ сгенерировал счет 3:1 в пользу «Вашингтона».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бостон» — «Вашингтон» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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