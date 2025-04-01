Мичков стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии»признан третьей звездой дня в НХЛ.

Форвард отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз» (2:1), что позволило ему попасть в тройку лучших игроков дня.

Второй звездой дня признан форвард «Калгари Флэймз» Райан Ломберг, который в матче против «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) забил гол и сделал один ассист.

Первой звездой дня стал защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз. В матче с «Миннесотой Уайлд» (3:2 Б) он не только забил гол, но и ассистировал партнеру.