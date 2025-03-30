«Авангард» — «Металлург»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Константин Окулов и Владимир Ткачев. За гостей шайбу забросил Никита Михайлис.
КХЛ. 1/8 финала
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Михайлис — 1 (Зернов, Петунин), 29:45 — 0:1. Окулов — 2 (бол., Ткачев), 36:03 — 1:1. Ткачев — 2, 72:00 — 2:1Вратари: Серебряков — СмолинШтраф: 4 — 8Броски: 42 (4+12+13+13) — 32 (11+12+3+6)
Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет 1 апреля в Омске.