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    «Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина

    «Авангард» — «Металлург»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» в овертайме в родных стенах переиграл «Металлург» со счетом 2:1.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителей отличились Константин Окулов и Владимир Ткачев. За гостей шайбу забросил Никита Михайлис.

    КХЛ. 1/8 финала
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Михайлис — 1 (Зернов, Петунин), 29:45 — 0:1. Окулов — 2 (бол., Ткачев), 36:03 — 1:1. Ткачев — 2, 72:00 — 2:1Вратари: Серебряков — СмолинШтраф: 4 — 8Броски: 42 (4+12+13+13) — 32 (11+12+3+6)

    Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч пройдет 1 апреля в Омске.

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