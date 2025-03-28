Козырев — о поражении «Северстали»: Нам немножко не хватило реализации и удачи

Главный тренерпрокомментировал поражение во втором матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против(4:2).

«Несмотря на то, что на всём протяжении матча нам приходилось догонять, у нас были шансы сравнять счёт и даже выйти вперёд. Нам немножко не хватило реализации и удачи. Менее яркая игра? Моментов было предостаточно, и штанга была, и другие моменты. Мы играем с соперником, у которого грамотный тренерский штаб, они адаптируются, ищут свои ходы, мы ищем свои.

Игра тройки Аймурзина? Игра нашей команды строится на командных действиях. Хорошо, что у нас есть ребята, которые могут забить. А звено Аймурзина своё слово ещё скажет, серия только начинается. Много удалений? Обе команды играют на высоких скоростях, на фоне усталости и появляются удаления. С какими мыслями поедем домой при 0-2 в серии? Дома пытаемся исправить ситуацию», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

По итогам 2-х встреч «Северсталь» проигрывает «Спартаку» в 1-м раунде плей-офф КХЛ со счетом 0:2. Следующий матч состоится 30-го марта в Череповце.