«Спартак» — «Северсталь»: счет матча 4:2, обзор голов

одолел(4:2) во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Павел Порядин, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Адам Ружичка.

У «Северстали» дублем отметился нападающий Михаил Котляревский.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: Порядин — 1 (Голдобин), 17:01 — 1:0. Котляревский — 1 (бол., Щучинов, Кручинин), 22:02 — 1:1. Пашин — 2, 36:58 — 2:1. Локтионов — 1 (бол., Вишневский, Голдобин), 40:23 — 3:1. Котляревский — 2 (бол., Щучинов, Скоренов), 52:29 — 3:2. Ружичка — 1 (мен.), 55:49 — 4:2Вратари: Николаев — СамойловБроски: 30 (10+10+10) — 43 (10+13+20)Штраф: 18 — 16

После этого матча «Спартак» ведет в серии плей-офф с «Северсталью» со счетом 2:0. Следующая игра между этими командами состоится 30-го марта в Череповце.