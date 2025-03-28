ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Рубин»22-й тур РПЛ. Булыкин верит в успех «Спартака» в Грозном, Горшков уверен в победе «Зенита» над «Рубином»
    Все новости спорта

    «Спартак» обыграл «Северсталь» во втором матче серии плей-офф

    «Спартак» — «Северсталь»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    «Спартак» одолел «Северсталь» (4:2) во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    Адам Ружичка — нападающий «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адам Ружичка — нападающий «Спартака»

    В составе «красно-белых» голы записали на свой счет Павел Порядин, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Адам Ружичка.

    У «Северстали» дублем отметился нападающий Михаил Котляревский.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Порядин — 1 (Голдобин), 17:01 — 1:0. Котляревский — 1 (бол., Щучинов, Кручинин), 22:02 — 1:1. Пашин — 2, 36:58 — 2:1. Локтионов — 1 (бол., Вишневский, Голдобин), 40:23 — 3:1. Котляревский — 2 (бол., Щучинов, Скоренов), 52:29 — 3:2. Ружичка — 1 (мен.), 55:49 — 4:2Вратари: Николаев — СамойловБроски: 30 (10+10+10) — 43 (10+13+20)Штраф: 18 — 16

    После этого матча «Спартак» ведет в серии плей-офф с «Северсталью» со счетом 2:0. Следующая игра между этими командами состоится 30-го марта в Череповце.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович спокойно обыграет уставшего Димитрова?
  • Джокович — Димитров. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сократит ли «Байер» отставание от «Баварии»?
  • «Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Бенфика» продолжит побеждать в чемпионате?
  • «Жил Висенте» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие