ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул Палмер«Челси» легко справится с «Легией», «Бетис» пройдет «Ягеллонию». Прогнозы на четвертьфиналы Лиги конференций-2024/25
    Все новости спорта

    Кудашов прокомментировал победу над СКА в Кубке Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо СКА
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против СКА (3:1), дал подробный анализ причины победы своей команды, а также рассказал, над чем еще надо работать.

    Алексей Кудашов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Кудашов

    «Ожидаемо тяжелая игра, мы встречаемся с сильной мастеровитой командой. Чего ожидали, того и получили. Хочу сказать, что все удаления, которые нам дали судьи в первом периоде, они были. Тут не было смысла дальше подстраиваться под линию судейства. Да, иногда сказываются эмоции. Но факт в том, что мы нарушали в тех моментах.

  • Московское «Динамо» начало с победы над СКА в матче Кубке Гагарина
  • Читайте по теме

    • Нервы есть, и тут никуда от этого не деться. И у опытных игроков, и у молодых хоккеистов. Это совершенно нормальное явление. Поэтому и говорят так, что кто быстрее с этим справляется, тот и лучше играет, и выигрывает игру. Это относится ко всем видам спорта.

    Плей-офф — это игра всех компонентов. И большинство, и меньшинство. Я помню один год, когда мы играли со СКА, и они забросили нам 12 шайб за серию — 11 из них было при игре в большинстве. Тогда у них было убойное большинство. Поэтому дай бог, чтобы и дальше так шло: и большинство, и меньшинство. Игра спецбригад и игра вратарей — это ключевые моменты при игре в плей-офф.

    Вам лучше спрашивать у СКА, становится ли их большинство с Никишиным лучше или нет. Я не знаю, связана ли наша сегодняшняя игра с его отсутствием. Может, у них нападающие плохо играли или что-то ещё. Естественно, я остался не доволен тем, сколько раз они бросали с пятака. В следующей игре мы будем обязательно перекрывать пятак», — рассказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Вторая игра серии состоится в Москве 29 марта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» удвоит успех перед домашним этапом
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли ЦСКА увезти хотя-бы одну победу из Минска?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Сможет ли «Локомотив» переиграть «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие