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    Заварухин: Парни правильно восприняли тренерскую установку

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (3:2).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Охота было выиграть последний матч регулярного сезона. Парни правильно восприняли тренерскую установку, сыграли строго, дисциплинированно, что не удавалось в прошлых матчах против "Металлурга". 27 блокированных бросков о многом говорят, живая лавка, хорошее движение, особенно в первом периоде. Здорово распоряжались шайбой, правильно действовали без неё. В концовке пассивно только сыграли при втором голе. Начинается плей-офф, самая конфетка хоккея.

    Хотели победить дома, хороший командный настрой. Хорошо Магнитогорск двигался, быстрые ребята, мы правильной игрой победили. Объясняли ребятам, что нужно подготовиться к плей-офф.

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    • Могла драка после третьего гола изменить ход матча? Здорово, что парни постояли друг за друга, пока не видел, кто победил, но ребята побились. Игра могла повернуться в другую сторону, но здорово, что победили», — цитирует Заварухина Чемпионат.

    По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял 4-е место в таблице Востока. В 1-м раунде плей-офф команда встретится с «Ак Барсом».

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