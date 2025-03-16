Тренер «Сочи»: Наши защитники не успевали накрывать нападающих

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(3:6).

«Мы плохо начали, заработали удаления. Удалось сократить отставание, ключевой пятый гол нас надломил. Ребята старались, но удаления и индивидуальные ошибки сломали матч, закономерный итог.

Наши защитники не успевали накрывать нападающих, оттуда столько подборов, доставлений, добиваний. У Баклашёва есть потенциал, но ему предстоит выполнить много работы, чтобы подняться на следующий уровень — полноценного игрока КХЛ», — цитирует Зубова пресс-служба лиги.

После этого матча «Сочи» располагается на последней 11-й позиции Запада с 45-ю очками в активе. В следующей встрече южане сыграют против минского «Динамо» 18-го марта.