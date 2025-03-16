«Автомобилист» — «Сочи»: счет матча 6:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпереигралсо счетом 6:3.

В составе победителей забивали Александр Шаров (дважды), Семен Кизимов (дважды), Брукс Мэйсек и Степан Хрипунов. За гостей шайбы забросили Амир Гараев, Никита Баклашев и Даниил Сероух.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» — 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) Голы: Хрипунов — 11 (Овчинников, Обидин), 4:50 — 1:0. Гараев — 6 (Сероух, Волков), 10:43 — 1:1. Мэйсек — 25 (Шаров, Кизимов), 20:22 — 2:1. Кизимов — 10 (Шаров, Дитц), 22:25 — 3:1. Шаров — 15 (Кизимов, Мэйсек), 25:07 — 4:1. Баклашев — 1 (Сероух, Венгрыжановский), 27:31 — 4:2. Сероух — 17 (Манухов), 29:50 — 4:3. Шаров — 16 (Кизимов), 34:28 — 5:3. Кизимов — 11 (бол., Воробьев, Шаров), 59:40 — 6:3Вратари: Галкин (Аликин, 29:50) — Волохин (Тулинов, 40:00)Штраф: 2 — 10Броски: 46 (20+15+11) — 29 (7+16+6)

«Автомобилист» с 85 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице «Востока». «Сочи» с 45 баллами — последний.