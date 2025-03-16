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    «Сан-Хосе» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Сан-Хосе» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится в полночь с 15 на 16 марта по мск.

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    «Вашингтон» все-таки проиграл и не смог развить успех, которого он добился в последних матчах, выиграв 5 раз подряд. Он уступил «Лос-Анджелесу», но сохранил лидерство на Востоке.

    «Сан-Хосе» является последней командой конференции, которой вряд ли светит плей-офф. Правда в прошлом матче «акулы» обыграли «Чикаго» и прервали свою серию из трех поражений.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

    • Букмекеры: 4.20 на «Сан-Хосе», 1.64 на «Вашингтон». За 3.05 и 1.38 можно поставить на победу команд с учетом ОТ и буллитов.

    • Искусственный интеллект уверен, что будет ничья 2:2.

    • В прошлый раз «Сан-Хосе» обыграл «Вашингтон» в овертайме.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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