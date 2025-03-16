«Вашингтон» все-таки проиграл и не смог развить успех, которого он добился в последних матчах, выиграв 5 раз подряд. Он уступил «Лос-Анджелесу», но сохранил лидерство на Востоке.
«Сан-Хосе» является последней командой конференции, которой вряд ли светит плей-офф. Правда в прошлом матче «акулы» обыграли «Чикаго» и прервали свою серию из трех поражений.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.
- Букмекеры: 4.20 на «Сан-Хосе», 1.64 на «Вашингтон». За 3.05 и 1.38 можно поставить на победу команд с учетом ОТ и буллитов.
- Искусственный интеллект уверен, что будет ничья 2:2.
- В прошлый раз «Сан-Хосе» обыграл «Вашингтон» в овертайме.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run.
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