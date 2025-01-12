НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл», а «Филадельфия» разгромила «Анахайм»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Сиэтл» 2:6

В составе гостей дублем отметился нападающий Каапо Какко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Сиэтл» — 2:6 (2:0, 0:2, 0:4) Голы: Лафферти — 2 (Кребс, Петерка), 2:37 — 1:0. Куинн — 8 (бол., Далин, Петерка), 17:17 — 2:0. Эванс — 5 (Стивенсон), 32:48 — 2:1. Бураковски — 4 (Махура, Стивенсон), 39:12 — 2:2. Бьоркстранд — 12, 43:08 — 2:3. Какко — 6 (Махура, Шварц), 43:46 — 2:4. Какко — 7 (бол., Маккэн, Райт), 45:26 — 2:5. Танев — 8 (п.в., Маккэн, Олексяк), 56:25 — 2:6Вратари: Луукконен (55:30 — 56:25) — ДаккордБроски: 36 (15+9+12) — 30 (7+14+9)Штраф: 15 — 17

После этого матча «Баффало» занимает 16-е место в таблице Востока с 37-ю баллами. «Сиэтл» — на 13-й позиции (39) Запада.

«Питтсбург» — «Оттава» 0:5

У «Сенаторз» 2 шайбы записал на свой счет Шейн Пинто. Три голевые передачи в этом матче оформил Клод Жиру.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Оттава» — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) Голы: Клевен — 2 (Жиру, Годетт), 3:16 — 0:1. Пинто — 7 (бол., Жиру, Шабо), 5:14 — 0:2. Пинто — 8 (мен., Грейг), 19:04 — 0:3. Батерсон — 14 (бол., Норрис, Сандерсон), 20:41 — 0:4. Штюцле — 13 (Жиру, Дженсен), 27:06 — 0:5Вратари: Неделькович (Джерри, 27:06) — МериляйненБроски: 30 (9+11+10) — 22 (7+12+3)Штраф: 16 — 20Наши: — — Зуб (21.57/0/0)

«Питтсбург» располагается на 10-й строчке Востока с 44 очками в активе. «Оттава» — на 11-й позиции (43).

«Виннипег» — «Колорадо» 3:0

В составе «Джетс» дубль оформил нападающий Николай Элерс.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Элерс — 13 (Самберг), 1:08 — 1:0. Шайфли — 25 (Коннор, Моррисси), 35:53 — 2:0. Элерс — 14 (п.в., Лаури, Иафалло), 59:03 — 3:0Вратари: Хеллибак — Блэквуд (56:59 — 59:03)Броски: 29 (11+12+6) — 22 (10+5+7)Штраф: 4 — 0

«Виннипег» занимает 1-е место в таблице Запада с 61-м баллом, а «Колорадо» — на 7-й позиции (53 очка).

«Монреаль» — «Даллас» 1:2 Б

В составе «Старз» победный буллит реализовал Джейсон Робертсон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Даллас» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Лайне — 9 (бол., Сузуки, Хатсон), 35:14 — 1:0. Бенн — 12 (Бурк), 37:34 — 1:1Победный буллит: РобертсонВратари: Монтембо — ЭттингерБроски: 31 (7+12+11+1) — 35 (16+7+8+4)Штраф: 4 — 8Наши: — — Дадонов (15.57/4/0), Любушкин (20.20/0/0)

«Даллас» занимает 4-е место в таблице Запада с 55-ю очками, а «Монреаль» располагается на 9-й позиции Востока (44).

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ

В составе «молний» заброшенной шайбой отметился нападающий Никита Кучеров.

У «Нью-Джерси» в овертайме победный гол записал на свой счет Стефан Ноэсен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Палат — 10 (Хэмилтон, Братт), 8:10 — 1:0. Хедман — 6 (Пол), 9:57 — 1:1. Д. Хьюз — 17, 35:16 — 2:1. Кучеров — 18 (Хагель, Макдона), 48:05 — 2:2. Ноесен — 17 (бол., Братт, Д. Хьюз), 63:19 — 3:2Вратари: Маркстрем (63:19) — Василевский (63:19)Броски: 25 (14+6+1+4) — 25 (9+7+9+0)Штраф: 6 — 4Наши: — — Кучеров (23.58/4/+1)

«Дэвилз» располагается на 3-й позиции Востока с 56-ю баллами, а «Тампа-Бэй» — на 6-й строчке (47).

«Сент-Луис» — «Коламбус» 1:2

Российские нападающие гостей Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков записали на свой счет по 1-й результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Коламбус» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Фантилли — 10 (Марченко, Воронков), 15:38 — 0:1. К. Силлинджер — 7 (бол., ван Римсдайк, Дел Бел Беллуз), 36:51 — 0:2. Парэйко — 8 (бол., Болдюк, Фолк), 59:48 — 1:2Вратари: Биннингтон (55:59) — ГривзБроски: 32 (9+8+15) — 30 (11+15+4)Штраф: 4 — 6Наши: Бучневич (20.15/3/-1), Торопченко (11.37/1/0) — Воронков (16.43/2/+1), Марченко (17.36/2/+1), Проворов (23.51/2/0)

«Коламбус» занимает 8-е место в таблице Востока (46 очков), а «Сент-Луис» — на 10-й строчке Запада (44).

«Торонто» — «Ванкувер» 0:3

В составе гостей голы записали на свой счет Брок Бёзер, Куинн Хьюз и Кифер Шервуд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Босер — 15 (Майерс, Петтерссон), 0:31 — 0:1. Хьюз — 9, 38:12 — 0:2. Шервуд — 13 (Хьюз, Майерс), 40:47 — 0:3Вратари: Хилдеби — Ланкинен (37:43 — 38:12)Броски: 20 (9+6+5) — 18 (9+5+4)Штраф: 0 — 6

После этого матча «Ванкувер» занимает 8-е место в таблице Запада с 48-ю очками в активе. «Торонто» — на 2-й позиции Востока (56).

«Филадельфия» — «Анахайм» 6:0

У хозяев шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков. Также, форвард «Филадельфии» Трэвис Конечны оформил 4 голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Анахайм» — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) Голы: Фрост — 9 (Конекны, Типпетт), 6:48 — 1:0. Драйсдейл — 2 (бол., Конекны, Фрост), 18:11 — 2:0. Типпетт — 12 (Конекны), 36:12 — 3:0. Пелинг — 4 (Хэтэуэй, Санхейм), 40:24 — 4:0. Мичков — 13 (бол., Конекны, Драйсдейл), 47:36 — 5:0. Хэтэуэй — 4 (Пелинг, Лотон), 48:55 — 6:0Вратари: Эрссон — ГибсонБроски: 30 (14+5+11) — 22 (7+7+8)Штраф: 14 — 30Наши: Замула (19.06/1/+1), Мичков (15.57/4/0) — Минтюков (18.57/3/-2)

«Флайерз» располагается на 15-й позиции Востока с 41-м очком в активе. «Анахайм» — на 12-м месте Запада (39).

«Чикаго» — «Эдмонтон» 3:4

Российский нападающий «нефтяников» Василий Подколзин забросил шайбу и сделал голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Эдмонтон» — 3:4 (2:0, 1:3, 0:1) Голы: Терявяйнен — 10 (Дикинсон, Фолиньо), 4:45 — 1:0. Фолиньо — 11 (Терявяйнен, Мартинес), 15:01 — 2:0. Подколзин — 5 (Арвидссон, Драйзайтль), 20:22 — 2:1. Донато — 13 (Аллан, Холл), 30:03 — 3:1. Хенрик — 6 (Эмберсон, Подколзин), 35:49 — 3:2. Перри — 7 (Капанен), 37:30 — 3:3. Хаймэн — 14 (бол., Драйзайтль, Бушар), 47:18 — 3:4Вратари: Содерблум (57:48) — ПикарБроски: 22 (8+7+7) — 34 (9+15+10)Штраф: 4 — 4Наши: Михеев (18.09/1/-2) — Подколзин (14.34/3/+2)

После этого матча «Эдмонтон» занимает 5-е место в таблице Запада с 55-ю очками в активе. «Чикаго» располагается на 16-й позиции с 30-ю баллами.

«Нэшвилл» — «Вашингтон» 1:4

Капитан «столичных» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в этом матче. Форвард забросил уже 20-ю шайбу в нынешнем сезоне. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ необходимо отметиться еще 21-м голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Уилсон — 19 (бол., Строум, Овечкин), 29:03 — 0:1. Форсберг — 11 (бол., Маршессо, Йоси), 36:14 — 1:1. Фрэнк — 1 (Рой, Фехервари), 48:30 — 1:2. Манджапане — 10 (Духайм, Карлсон), 54:54 — 1:3. Овечкин — 20 (п.в.), 59:01 — 1:4Вратари: Сарос (57:29 — 58:33, 58:47 — 59:01) — ТомпсонБроски: 33 (8+12+13) — 16 (5+3+8)Штраф: 4 — 6Наши: Свечков (10.00/2/-1) — Овечкин (14.31/2/+1)

«Вашингтон» занимает 1-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе. «Нэшвилл» — на 14-й позиции Запада (33).

«Юта» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2

В составе гостей по 2 очка заработали Брок Нельсон (1+1), Мэтью Барзал (1+1) и Андерс Ли (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Юта» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Голы: Шмальц — 8 (Кессельринг, Кули), 21:13 — 1:0. Нельсон — 12 (Ли, Барзал), 43:36 — 1:1. Барзал — 4 (Ли, Пулок), 58:35 — 1:2Вратари: Ингрэм (58:48) — ХегбергБроски: 22 (5+10+7) — 32 (14+5+13)Штраф: 8 — 6Наши: Сергачев (26.41/2/-1) — Цыплаков (14.53/2/0)

«Нью-Йорк Айлендерс» располагается на 14-й позиции Востока с 41-м очком в активе. «Юта» — на 11-й позиции (43 балла) Запада.

«Вегас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2

Российский нападающий гостей Артемий Панарин оформил голевую передачу. К тому же, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 29-и в этом матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Стоун — 12 (бол., Айкел, Гертл), 26:16 — 1:0. Трочек — 14 (бол., Зибанежад, Панарин), 29:54 — 1:1. Эдстрем — 3 (Бродзински, Ремпе), 45:57 — 1:2Вратари: Самсонов (58:04) — ШестеркинБроски: 29 (6+12+11) — 26 (12+12+2)Штраф: 2 — 6Наши: Барбашев (18.24/3/0), Дорофеев (16.11/2/0) — Панарин (17.53/1/0)

После этого матча «Вегас» занимает 2-е место в таблице Запада (59 очков), а «Нью-Йорк Рейнджерс» — на 13-й позиции Востока (42).

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 2:1

В составе хозяев голы записали на свой счет Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Мовераре — 1, 6:19 — 0:1. Коронато — 10 (Коулмэн), 28:58 — 1:1. Юбердо — 18 (бол., Коронато, Кадри), 44:36 — 2:1Вратари: Вольф — Риттих (59:31)Броски: 18 (4+6+8) — 32 (17+5+10)Штраф: 18 — 20Наши: Кузьменко (11.43/0/0) — Гавриков (23.42/1/0)

«Калгари» располагается на 9-й позиции Запада с 47-ю баллами, а «Лос-Анджелес» — на 6-й позиции (53 очка).

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 1:3

Нападающий гостей Матс Цуккарелло забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Росси — 16 (Зуккарелло, Болди), 5:51 — 0:1. Болди — 16 (Зуккарелло), 24:34 — 0:2. Эклунд — 9 (Селебрини, Уолман), 37:30 — 1:2. Зуккарелло — 11 (Чисхольм), 58:43 — 1:3Вратари: Аскаров (59:07 — 59:59) — ФлериБроски: 37 (16+13+8) — 21 (6+9+6)Штраф: 0 — 4Наши: — — Тренин (13.27/1/0), Хуснутдинов (9.53/1/-1)

После этого матча «Миннесота» занимает занимает 3-е место в таблице Запада с 58-ю очками в активе. «Сан-Хосе» — на 15-й позиции (32).