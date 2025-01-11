НХЛ. «Вашингтон» победил «Монреаль», «Каролина» обыграла «Ванкувер», «Юта» — «Сан-Хосе»

«Каролина» — «Ванкувер» — 2:0
У хозяев отличились Джордан Стаал и Андрей Свечников, Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу.
«Каролина» с 54 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 46 очками — на восьмой строчке «Запада».
НХЛ
«Каролина» — «Ванкувер» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Стаал — 9 (Орлов), 14:41 — 1:0. Свечников — 14 (Стаал), 21:37 — 2:0Вратари: Токарски — Демко (57:56 — 59:55)Штраф: 8 — 8Броски: 20 (7+5+8) — 15 (5+4+6)
«Детройт» — «Чикаго» — 5:3
НХЛ
«Детройт» — «Чикаго» — 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
Голы: Дебринкэт — 18 (Кейн, Холл), 4:26 — 1:0. Донато — 12 (Бедард, Михеев), 10:56 — 1:1. Раймонд — 17 (бол., Дебринкэт, Кейн), 20:41 — 2:1. Копп — 8 (Густафссон, Кейн), 45:00 — 3:1. Юханссон — 1 (Раймонд, Каспер), 47:07 — 4:1. Терявяйнен — 8 (Аллан, Дач), 50:16 — 4:2. Терявяйнен — 9, 57:06 — 4:3. Каспер — 3 (п.в., Эдвинссон), 58:21 — 5:3Вратари: Тэлбот — Мразек (56:10 — 56:07, 57:51 — 58:21)Штраф: 0 — 8Броски: 28 (4+18+6) — 15 (5+2+8)
«Чикаго» с 30 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Детройт» с 42 очками — на 11-й строчке «Востока».
«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:3 ОТ
«Вашингтон» с 59 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 43 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Чикран — 12 (бол.), 2:56 — 1:0. Кофилд — 23 (Слафковски, Гуле), 24:56 — 1:1. Андерсон — 6 (мен.), 33:22 — 1:2. Эллер — 8 (Фрэнк, Рэддиш), 41:54 — 2:2. Сузуки — 13 (Кофилд, Хатсон), 61:15 — 2:3Вратари: Томпсон (Линдгрен, 22:29) — ДобешШтраф: 6 — 8Броски: 17 (6+4+7+0) — 30 (7+13+8+2)
«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 1:2 ОТ
«Виннипег» с 58 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 53 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Тюркотт — 5 (Кемпе, Мовераре), 24:39 — 0:1. Шайфли — 24 (бол., Виларди, Коннор), 50:22 — 1:1. Кемпе — 20 (Кларк, Копитар), 61:14 — 1:2Вратари: Комри — КемперШтраф: 6 — 4Броски: 19 (4+5+8+2) — 23 (6+9+7+1)
«Юта» — «Сан-Хосе» — 2:1
«Юта» с 43 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 32 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
«Юта» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Зеттерлунд — 12 (Гранлунд, Сиси), 0:58 — 0:1. Шмальц — 7 (Келлер, Десаймон), 25:57 — 1:1. Хэйтон — 8 (Бьюгстад, Мяяття), 58:28 — 2:1Вратари: Веймелка — ГеоргиевШтраф: 6 — 2Броски: 26 (11+6+9) — 19 (8+3+8)