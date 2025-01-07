«Локомотив» — «Витязь»: счет матча 3:0, обзор голов

Максим Шалунов Фото: globallookpress.com
Шайбы в этом матче забрасывали Денис Алексеев, Максим Шалунов и Александр Полунин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Алексеев — 3 (Кирьянов, Симашев), 45:02 — 1:0. Шалунов — 14 (бол., Паник, Сергеев), 55:48 — 2:0. Полунин — 6 (Кирьянов, Береглазов), 56:10 — 3:0Вратари: Исаев — ДорожкоБроски: 34 (14+12+8) — 18 (5+8+5)Штраф: 2 — 4
«Локомотив» лидирует в Западной конференции с 70 очками. «Витязь» (37) — 10-й.