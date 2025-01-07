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    «Локомотив» уверенно обыграл «Витязь»

    «Локомотив» — «Витязь»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Витязь
    Ярославский «Локомотив» без проблем на своем льду обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

    Максим Шалунов
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    Максим Шалунов

    Шайбы в этом матче забрасывали Денис Алексеев, Максим Шалунов и Александр Полунин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
    Голы: Алексеев — 3 (Кирьянов, Симашев), 45:02 — 1:0. Шалунов — 14 (бол., Паник, Сергеев), 55:48 — 2:0. Полунин — 6 (Кирьянов, Береглазов), 56:10 — 3:0Вратари: Исаев — ДорожкоБроски: 34 (14+12+8) — 18 (5+8+5)Штраф: 2 — 4

    «Локомотив» лидирует в Западной конференции с 70 очками. «Витязь» (37) — 10-й.

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