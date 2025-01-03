Тренер «Динамо» Кудашов: Ну забили семь и забили

Главный тренер московскоговысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(7:2).

«Счёт не отражает то, что творилось сегодня на льду. Потому что "Северсталь" создавала много моментов. Наверное, чуть побольше заслужила забить. Тем не менее, где надо — мы оборонялись, где надо — хорошие голы забили. И в меньшинстве хорошо сыграли, и в большинстве забили.

Сегодня получилась нормальная, собранная игра. Нас прорвало сегодня? Сейчас только об этом скажу, опять засушится. Ничего не буду говорить. Ну забили семь и забили. Мы и прошлые игры хотели забить, просто не получалось», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

Московское «Динамо» располагается на 5-й позиции Западной конференции с 51-м очком в активе. В следующем матче «бело-голубые» встретятся с «Сочи» 5-го января.