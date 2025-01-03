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    Тренер «Динамо» Кудашов: Ну забили семь и забили

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (7:2).

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    «Счёт не отражает то, что творилось сегодня на льду. Потому что "Северсталь" создавала много моментов. Наверное, чуть побольше заслужила забить. Тем не менее, где надо — мы оборонялись, где надо — хорошие голы забили. И в меньшинстве хорошо сыграли, и в большинстве забили.

    Сегодня получилась нормальная, собранная игра. Нас прорвало сегодня? Сейчас только об этом скажу, опять засушится. Ничего не буду говорить. Ну забили семь и забили. Мы и прошлые игры хотели забить, просто не получалось», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

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