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    «Салават Юлаев» всухую обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

    «Салават Юлаев» — «Северсталь»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Северсталь
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Егор Сучков — нападающий «Салавата Юлаева»
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    Егор Сучков — нападающий «Салавата Юлаева»

    В составе уфимской команды шайбы забросили нападающие Егор Сучков и Данил Алалыкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Сучков — 3 (бол., Комаров, Ефремов), 31:33 — 1:0. Алалыкин — 8, 39:53 — 2:0Вратари: Самонов — Шостак (57:54)Броски: 25 (9+8+8) — 29 (13+6+10)Штраф: 6 — 2

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 1-е место в таблице Востока с 54 очками в активе, а «Северсталь» — на 6-й позиции Запада (48 баллов).

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