«Салават Юлаев» — «Северсталь»: счет матча 2:0, обзор голов

Егор Сучков — нападающий «Салавата Юлаева» Фото: globallookpress.com
В составе уфимской команды шайбы забросили нападающие Егор Сучков и Данил Алалыкин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Сучков — 3 (бол., Комаров, Ефремов), 31:33 — 1:0. Алалыкин — 8, 39:53 — 2:0Вратари: Самонов — Шостак (57:54)Броски: 25 (9+8+8) — 29 (13+6+10)Штраф: 6 — 2
После этого матча «Салават Юлаев» занимает 1-е место в таблице Востока с 54 очками в активе, а «Северсталь» — на 6-й позиции Запада (48 баллов).